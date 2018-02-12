ВИДЕО: Волочкову раскритиковали за пьяные танцы в день авиакатастрофы

В день страшной авиакатастрофы балерина выложила скандальное видео.

Подписчики инстаграм-аккаунта Анастасии Волочковой были ошарашены видероликом, которым она поделилась накануне, 11 февраля. Пока другие звезды выражали соболезнования родственникам погибших в катастрофе самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", экс-прима Большого театра показала развеселые танцы в снегу, пишет uznayvse.

С большой вероятностью можно говорить о том, что Волочкова либо не подумала о последствиях своего поступка, либо просто еще не слышала новость о трагедии Ан-148 в подмосковном Раменском — подозревать ее в отсутствии эмпатии сложно.

Однако факт остается фактом: Анастасия Волочкова показала такое видео, что ее вновь заподозрили в злоупотреблении спиртными напитками. Балерина опубликовала запись своих танцев на снегу с комментарием: "А у вас бывает состояние души, когда хочется танцевать и дурачиться просто от счастья?"

Редакция uznayvse отмечает, что подписчики балерины не оценили душевного порыва Анастасии и обрушили на нее шквал жёсткой критики.

"Бухать – не работать. Такие люди в иллюзии счастья постоянно, — прокомментировал один из пользователей. — Самолет разбился, а она пляшет".