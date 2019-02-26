ВИДЕО: Волонтеры требуются фонду "Мама-дом" в Петрозаводске

Карельскому благотворительному фонду "Мама - дом", который создал приют для беременных женщин и мам с маленькими детьми, требуется помощь волонтеров.

Как сообщает ГТРК Карелия, сейчас сотрудники продолжают ремонтировать помещения для кризисного центра. Порядка 300 квадратных метров фонд получил в аренду в сентябре 2018 года, к марту планировали открыть шесть комнат, но не успевают. Не хватает ни времени, ни средств.

Подопечными организации являются беременные женщины и женщины с детьми разных возрастов. Ежемесячно к нам обращаются примерно около 20-25 семей с различными просьбами о помощи, в том числе из районов Карелии.

"Мы ведем ежемесячный сбор средств для возможности проводить текущую деятельность по оказанию помощи подопечным", - отмечается в паблике организации.

Как оказать помощь приюту, можно узнать здесь.