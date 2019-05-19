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Новости. Криминал
22:42, 19 Мая 2019
фото: на фото Дмитрий Фролов, автор - Андрей Любимов / РБК

ВИДЕО: Вот так выглядят 12 млрд рублей, изъятых у полковников ФСБ

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В СМИ появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб.

Видеокадры результата обысков у полковников банковского отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах запечатлены более десяти сумок и пакетов, набитых деньгами. В конце видео видна раскрытая коробка с пачками стодолларовых купюр, отмечает РБК.

Агентство "Росбалт", которое также опубликовало эти видеокадры, сообщает, что все эти средства были изъяты у одного Черкалина. Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).

Напомним, Фролов, Черкалин и Васильев были задержаны в конце апреля. Черкалину предъявлены обвинения в получении взяток на сумму $850 тыс. за совершение «действий или бездействия» в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за «общее покровительство». Фролова и Васильева обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК). По версии следствия, оба выманили в 2011 году 490 млн руб. у застройщика Сергея Гляделкина, убедив его в том, что его могут привлечь к уголовной ответственности.

Дело Фролова и Васильева расследуют в Главном следственном управлении СКР, делом Черкалина занимаются военные следователи.

 

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