ВИДЕО: Возбуждённые россиянки забросали Джонни Деппа бюстгальтерами

Российские поклонницы забросали нижним бельём известного актёра и музыканта Джонни Деппа в ходе концерта группы Hollywood Vampires в Москве.

Видео разместила в соцсетях одна из фанаток творчества Джека Воробья. Сам американец отреагировал невозмутимо. Пикантную часть дамского гардероба он прикрепил к своей гитаре и продолжил играть, пишет life.

Отмечается, что 54-летний Депп оказался поклонником красоты русских девушек. Об этом он сам рассказал на пресс-конференции в Москве.

"Славянские черты лица — это красиво. Кроме того, у русских девушек в глазах тысячелетняя культура, это тоже вызывает притяжение", — признался артист.

Группа Hollywood Vampires была создана в 2015 году. Тогда же вышел в свет её дебютный и пока что единственный альбом.

Помимо голливудского актёра в её состав входят один из первых шок-рокеров Элис Купер и основатель культовой группы Aerosmith Джо Перри. Основной идеей, которую преследовали при создании группы её основатели, было возрождение духа и атмосферы The Hollywood Vampires — знаменитого питейного клуба, существовавшего в 1970-х годах.

Во время концерта в Москве они сыграли каверы на песни группы Led Zeppelin, The Who и других "мастодонтов".