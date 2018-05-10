ВИДЕО: Возле ТРЦ "Макси" молодой человек попал под машину

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В Петрозаводске на улице Красной произошло ДТП с участием пешехода, инцидент попал в объектив камеры "Сампо".
Как сообщает республиканское управление ГИБДД, в Петрозаводске в районе дома №11 по улице Красной 50-летняя водитель автомобиля Lada Largus совершила наезд на 29-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
"В результате ДТП пешеход получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение", - сказано в сообщении ГИБДД.
Момент ДТП зафиксировала камера "Сампо", сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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