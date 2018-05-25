ВИДЕО: Выпускник запустил в небо мертвого голубя

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Мёртвый голубь омрачил последний звонок школьнику из Пензы.
Несмотря на гибель птицы, выпускник всё же решил "выпустить в небо" белого голубя, пишет life.
Празднование последнего звонка в одной из пензенских школ было отмечено неприятным казусом. По задумке организаторов праздника, после показательного танца выпускников их одноклассники должны были выпустить в небо белых голубей.
Однако у одного из школьников голубь скончался прямо в руках ещё во время танца, сообщает местный портал "Пенза взгляд". Тем не менее подросток решил дать мёртвой птице шанс взлететь и подкинул голубя.
"Вся трагичность последнего звонка. Не взлетел", — подписала свой ролик автор Александра Р.
Сразу после падения птицы на землю подросток поспешил поднять голубя.
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