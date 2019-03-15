ВИДЕО: Женщина на иномарке сбила пешехода в центре Петрозаводска

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На проспекте Ленина под колесами иномарки оказалась 52-летняя женщина, пытавшаяся перейти дорогу по пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Сегодня днем, 15 марта в 12.12, в дежурную часть ГИБДД Карелии сообщили из травмпункта, что к ним поступила 52-летняя женщина, которая получила травмы в ДТП.
Как стало известно, в 12.00 на проспекте Ленина женщина, управляя автомобилем Ford Focus, при выезде с кольца не пропустила пешехода, которая пересекала проезжую часть по "зебре".
В результате наезда 52-летняя женщина получила травмы. В травмункт ее доставила сама виновница ДТП, которая самовольно оставила место происшествия и о случившемся в ГИБДД не сообщила.
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