ВИДЕО: Женщина на иномарке сбила пешехода в центре Петрозаводска

На проспекте Ленина под колесами иномарки оказалась 52-летняя женщина, пытавшаяся перейти дорогу по пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня днем, 15 марта в 12.12, в дежурную часть ГИБДД Карелии сообщили из травмпункта, что к ним поступила 52-летняя женщина, которая получила травмы в ДТП.

Как стало известно, в 12.00 на проспекте Ленина женщина, управляя автомобилем Ford Focus, при выезде с кольца не пропустила пешехода, которая пересекала проезжую часть по "зебре".

В результате наезда 52-летняя женщина получила травмы. В травмункт ее доставила сама виновница ДТП, которая самовольно оставила место происшествия и о случившемся в ГИБДД не сообщила.