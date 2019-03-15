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Новости. Происшествия
17:00, 15 Марта 2019

ВИДЕО: Женщина на иномарке сбила пешехода в центре Петрозаводска

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На проспекте Ленина под колесами иномарки оказалась 52-летняя женщина, пытавшаяся перейти дорогу по пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня днем, 15 марта в 12.12, в дежурную часть ГИБДД Карелии сообщили из травмпункта, что к ним поступила 52-летняя женщина, которая получила травмы в ДТП.

Как стало известно, в 12.00 на проспекте Ленина женщина, управляя автомобилем Ford Focus, при выезде с кольца не пропустила пешехода, которая пересекала проезжую часть по "зебре".

В результате наезда 52-летняя женщина получила травмы. В травмункт ее доставила сама виновница ДТП, которая самовольно оставила место происшествия и о случившемся в ГИБДД не сообщила.

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Комментарии

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petronik
2019-03-15 17:27:06
Ежедневно на "Столице..." видео о наездах (1-2) на пешеходных переходах. Это сотни в год.Но! Почему-то по данным ГАИ таких наездов 50-60. Почему статистика так не вяжется с реальностью? И вообще, ГАИ когда-то будет работать?
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