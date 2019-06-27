ВИДЕО: Житель Карелии спас полуживого котенка под мостом

Мужчина узнал о попавшем в беду котенке из соцсетей и отправился его спасать.

В группе "ВКонтакте" "Подслушано Беломорск" утром 26 июня появилась информация о том, что кот уже около недели сидит на опоре моста по середине реки Выг без еды.

"На середине заводского моста около недели сидит кот. Ему нечего кушать и никак не выбраться", - сообщается в паблике.

Местный житель Александр не остался в стороне и решил спасти попавшего в беду животного.

"По фотографии мы нашли место, где он находился, определились, что без лодки его будет не спасти. Взяли лодку, сумку-переноску для животных и перчатки, на случай, если котёнок будет кусаться и царапаться. Так же мы не забыли о безопасности, надели спасательные жилеты. Спустили лодку на воду, спасение началось", - рассказал Александр.

Несмотря на быстрое течение, беломорчанин подплыл к опоре моста.

"Котёнок был истощён и агрессивен. Пришлось за ним погоняться, но деваться ему было некуда. Долго не могли закрыть его в сумке-переноске, сильно сопротивлялся, царапался, пытался укусить, вырваться", - добавил мужчина.

На берегу Александра ждал сын, а также прохожие. Котёнка отвезли в приют для животных на реабилитацию.