ВИДЕО: Житель Петрозаводска получил 6 лет колонии за пропаганду терроризма

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Обвиняемый в экстремистской деятельности и пропаганде терроризма житель Петрозаводска Николай Будейчук получил реальный срок.
Приговор огласили на выездном заседании коллегии судей Московского окружного военного суда. Обвинение попросило дать Николаю Будейчуку 6,5 лет колонии строгого режима, сообщает ГТРК "Карелия".
Как сообщается, 35-летний Будейчук был задержан в апреле 2018 года. На его странице в социальной сети "ВКонтакте" были обнаружены видеозаписи экстремистского характера. Он уже был судим за хранение и распространение наркотиков, кражу, разбой с причинением тяжкого вреда здоровью.
В итоге суд приговорил злоумышленника к 6 годам колонии строгого режима.
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