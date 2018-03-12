ВИДЕО: Житель Петрозаводска устроил трюки со скакалкой на берегу Онежского озера

Забавное видео с акробатическими трюками на берегу Онежского озера появилось в сети.

Популярная группа "Живой Петрозаводск" опубликовала видео, в котором житель города устраивает акробатические трюки со скакалкой на набережной Онежского озера.

Читатели спорят, насколько это сложно, выделывать такие штуки. А вы, как считаете?