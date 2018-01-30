ВИДЕО: Знаменитая голливудская актриса ест разноцветных червяков

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Николь Кидман нашла изысканным вкус насекомых.
У издания Vanity Fair есть видеорубрика Secret Talent Theatre, в которой знаменитости демонстрируют свои необычные способности - изображают мима или, например, учат сленговым фразам на иврите, расказывает Медуза. В новом выпуске снялась актриса Николь Кидман. И она ела насекомых!
Кидман попробовала гусениц табачного бражника, мучника, сверчков и жареных кузнечиков. У последних, по ее мнению, весьма изысканный вкус. Сверчки актрисе, кажется, тоже понравились - по ее словам, они похожи на «волосатый орех». А вот после гусениц Кидман попросила воды.
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