ВИДЕО: Знаменитая голливудская актриса ест разноцветных червяков

Николь Кидман нашла изысканным вкус насекомых.

У издания Vanity Fair есть видеорубрика Secret Talent Theatre, в которой знаменитости демонстрируют свои необычные способности - изображают мима или, например, учат сленговым фразам на иврите, расказывает Медуза. В новом выпуске снялась актриса Николь Кидман. И она ела насекомых!

Кидман попробовала гусениц табачного бражника, мучника, сверчков и жареных кузнечиков. У последних, по ее мнению, весьма изысканный вкус. Сверчки актрисе, кажется, тоже понравились - по ее словам, они похожи на «волосатый орех». А вот после гусениц Кидман попросила воды.