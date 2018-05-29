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Новости. Происшествия
17:05, 29 Мая 2018

ВИДЕО:"Из-за тебя мне на грузовике пришлось выскочить на "встречку" – кроссовер едва не спровоцировал ДТП В Петрозаводске

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Кроссовер, нарушив ПДД, едва не спровоцировал ДТП с грузовиком с камнями на площади Гагарина.

Инцидент напротив магазина "Букинист" произошел во вторник в 13.30.

Груженый камнями грузовик ехал по площади Гагарина в сторону улицы Шотмана, когда Renault Duster решил развернутся на дороге, пренебрегая ПДД.

"Ушлепок на дастере поносного цвета, выскочивший для разворота передо мной. Из-за тебя, ****** мне на грузовике пришлось выскочить на встречку, рискуя жизнями других участников движения. Отзовись. Ничего от тебя не надо. ****** хочу тебе наколотить. Если ты мужчина, отпишись. Хотя не дождусь. Дриснул то ты быстро с места дтп. Произошло возле ж.д. вокзала. Не успел номер запомнить", - написал водитель грузовика в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

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Комментарии

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goo
2018-05-29 18:48:06
Эти "груженые камнями" с утра до вечера через центр катают. Можно даже проследить маршруты по колеям на асфальте.
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