Предпринимателям Карелии предлагают бесплатную установку системы видеонаблюдения

"Ростелеком" предлагает предприятиям среднего и малого бизнеса бесплатное подключение сервиса видеонаблюдения под ключ.

Компания берет на себя проектирование системы видеонаблюдения, прокладку кабеля от сетевого оборудования до камер, установку самих камер и подключение PoE-инжекторов (обеспечивают одновременную передачу питания и данных по кабелям Ethernet по витой паре). Также компания настроит оборудование и обучит сотрудников, как работать с услугой.

При подключении видеонаблюдения до 20 декабря этого года в течение 30 дней установка до трех камер, монтаж оборудования внутри помещения и его настройка пройдет бесплатно. Не будет взиматься и абонентская плата за услугу. Предложение действительно для новых клиентов и тех, у кого подключены услуги "Ростелекома", но пока не подключено видеонаблюдение.

"Мы предлагаем предприятиям малого и среднего бизнеса бесплатное подключение сервиса видеонаблюдения быстро и под ключ. Предприниматель всегда будет в курсе событий в офисе, на производстве или складе. Можно вывести изображение с камеры на сайт, и клиенты смогут наблюдать, например, как готовят блюда в ресторане или собирают заказ в магазине" – поделился директор по маркетингу корпоративного и государственного сегмента "Ростелекома" Сергей Таболин.

С помощью услуги "Ростелекома" "Видеонаблюдение для бизнеса" позволяет держать предпринимателей в курсе всего, что происходит в их компании. Видео можно просматривать как в режиме реального времени, так и в архиве из любой точки мира, где есть интернет от любого провайдера. Видеозаписи хранятся в облаке в зашифрованном виде. Трансляцию с камер можно наблюдать с компьютера, планшета или смартфона. А управлять - через личный кабинет и мобильное приложение.

Уточнить подробности услуги и оставить заявку на подключение можно по тел. специалистов "Ростелекома" в Карелии: 8 (991) 477-45-32 (с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00).

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