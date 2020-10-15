Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Водитель легковушки чуть не сбил семь человек на перекрестке в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 4
15.10.2020 16:38
Роспотребнадзор: непривитых врачей и учителей могут отстранять от работы 2
15.10.2020 21:05
Девочка-подросток погибла в Петрозаводске, упав с 9 этажа 6
15.10.2020 12:58
Министр культуры Карелии: У меня положительный результат на коронавирус 14
15.10.2020 16:53
Минтранс Карелии планирует завершить ремонт брошенного подрядчиком моста в Петрозаводске в декабре 6
15.10.2020 10:47

Предпринимателям Карелии предлагают бесплатную установку системы видеонаблюдения

Новости. Экономика
09:30, 16 Октября 2020
фото: © "Ростелеком"
Загрузка...

"Ростелеком" предлагает предприятиям среднего и малого бизнеса бесплатное подключение сервиса видеонаблюдения под ключ.

Компания берет на себя проектирование системы видеонаблюдения, прокладку кабеля от сетевого оборудования до камер, установку самих камер и подключение PoE-инжекторов (обеспечивают одновременную передачу питания и данных по кабелям Ethernet по витой паре). Также компания настроит оборудование и обучит сотрудников, как работать с услугой.

При подключении видеонаблюдения до 20 декабря этого года в течение 30 дней установка до трех камер, монтаж оборудования внутри помещения и его настройка пройдет бесплатно. Не будет взиматься и абонентская плата за услугу. Предложение действительно для новых клиентов и тех, у кого подключены услуги "Ростелекома", но пока не подключено видеонаблюдение.

"Мы предлагаем предприятиям малого и среднего бизнеса бесплатное подключение сервиса видеонаблюдения быстро и под ключ. Предприниматель всегда будет в курсе событий в офисе, на производстве или складе. Можно вывести изображение с камеры на сайт, и клиенты смогут наблюдать, например, как готовят блюда в ресторане или собирают заказ в магазине" – поделился директор по маркетингу корпоративного и государственного сегмента "Ростелекома" Сергей Таболин.

С помощью услуги "Ростелекома" "Видеонаблюдение для бизнеса" позволяет держать предпринимателей в курсе всего, что происходит в их компании. Видео можно просматривать как в режиме реального времени, так и в архиве из любой точки мира, где есть интернет от любого провайдера. Видеозаписи хранятся в облаке в зашифрованном виде. Трансляцию с камер можно наблюдать с компьютера, планшета или смартфона. А управлять - через личный кабинет и мобильное приложение.

Уточнить подробности услуги и оставить заявку на подключение можно по тел. специалистов "Ростелекома" в Карелии: 8 (991) 477-45-32 (с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00).

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
12.10.2020, 19:40
Российская многодетная учительница повесила своего четырехлетнего сына
11.10.2020, 12:04
"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)
11.10.2020, 08:56
ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека
12.10.2020, 14:04
Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего
11.10.2020, 10:02
Соцсети: водитель, попавший в смертельное ДТП в Петрозаводске, был таксистом

Чтиво

15.10.2020 14:22
Кофе со сливками
"Мы всегда в активном поиске"
Гости рубрики "Кофе со сливками" – Людмила Власова и Игорь Сидоренко – первопроходцы косметологической отрасли Карелии и основатели Северо-Западной косметологической школы.
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась" 8
13.10.2020 11:55
Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться 8
09.10.2020 14:16
архив чтиво

Медиа

Ярмарка 2020 в Петрозаводске
09.10.2020 16:50
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»