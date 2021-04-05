Видеоролик заключенных Карелии про жизнь без наркотиков занял II место на этапе всероссийского конкурса

Видеоролик "Жизнь без наркотиков", подготовленный коллективом осужденных ИК-7, занял второе место в региональном этапе всероссийского конкурса "Спасем жизнь вместе", сообщили в УФСИН Карелии.

В рамках реализации Ведомственной программы социально-психологической работы с лицами, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость, осужденные исправительной колонии №7 приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы и пропаганды здорового образа жизни "Спасем жизнь вместе!". На конкурс в Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД Карелии было представлено более сотни работ от учебных и общественных организаций.

В номинации "Видеоролик антинаркотической направленности" фильм "Жизнь без наркотиков", подготовленный коллективом студии кабельного телевидения ИК-7 "Выгозерье", занял 2 место.

В основу сюжета легли истории реальных людей, прошедших путь наркомана и вставших на путь исправления и здорового образа жизни. Каждый герой делится своей непростой историей со зрителями. Каждый сожалеет о том, что принимал наркотики, от кого-то отвернулись близкие и друзья, кто-то потерял семью и доверие, кто-то потерял здоровье. Всех героев сюжета объединяет одно - наркотики привели их тюрьму, о чем каждый из них искренне сожалеет. Только находясь в местах лишения свободы, они справились с зависимостью, переосмыслили свою жизнь, кому-то из них удалось наладить отношения с родными, но вопрос: "Какой ценой?".

Уже более трех лет в учреждениях УИС Карелии реализуется Ведомственная программа социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость. Цель программы - комплексный подход в формировании социально приемлемых форм поведения у осужденных, способности успешно адаптироваться к социальной среде, функционированию в обществе без употребления алкоголя и наркотических веществ. В 2021 году успешно прошли курс программы 13 осужденных.