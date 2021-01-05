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"Видимо, в правительстве Карелии решили и цифровое пространство оптимизировать"

Новости. Общество
11:05, 06 Января 2021
фото: Валерий Поташов / Столица на Онего
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В поселках Лахденпохского района Карелии приёмники не ловят половину из двадцатки цифровых каналов телевидения, сообщили местные жители.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители поселка Тиурула Лахденпохского района и рассказали, что у них отвратительно работает "хваленое" цифровое телевидение.

"Уже больше недели ни в Тиурула, ни в Хийтола, ни в Куликово (и иже с ними) приёмники не ловят половину (если не больше) из двадцатки цифровых каналов телевидения, в первую очередь, федеральных! Нет сомнений, что в отчётах чиновников галочки о работоспособности этих каналов стоят всенепременно... Видимо, в правительстве Карелии решили и цифровое пространство оптимизировать... под новогодний шумок.

До ближайшего банка 60 км, до больницы и налоговой 100, сотовая связь никакая, не говоря уже об интернете... Скоро по деревням и весям, видимо, запустят универсальные передвижные центры - тут тебе и автолавка с библиотекой, и операционная, и кинозал с банкоматом... Одним словом, медвежий угол...", - написали возмущенные жители карельской глубинки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-01-06 12:08:02
Почему либерда не визжит про соседнюю финляндию ?
Leopol'd
2021-01-06 12:01:37
Главное, канал Спас есть! Достаточно!
Горожанин
2021-01-06 11:39:07
Без телевидения нельзя! Одичают совсем...
кир
2021-01-06 11:33:40
Люди будут жить там, где работа есть. Почему им и Кинерме все должны?
Off
2021-01-06 11:20:38
Недоработка . Все должны слушать и видеть ...НАШЕ ВСЕ !!!
Гость
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