В поселках Лахденпохского района Карелии приёмники не ловят половину из двадцатки цифровых каналов телевидения, сообщили местные жители.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители поселка Тиурула Лахденпохского района и рассказали, что у них отвратительно работает "хваленое" цифровое телевидение.

"Уже больше недели ни в Тиурула, ни в Хийтола, ни в Куликово (и иже с ними) приёмники не ловят половину (если не больше) из двадцатки цифровых каналов телевидения, в первую очередь, федеральных! Нет сомнений, что в отчётах чиновников галочки о работоспособности этих каналов стоят всенепременно... Видимо, в правительстве Карелии решили и цифровое пространство оптимизировать... под новогодний шумок.

До ближайшего банка 60 км, до больницы и налоговой 100, сотовая связь никакая, не говоря уже об интернете... Скоро по деревням и весям, видимо, запустят универсальные передвижные центры - тут тебе и автолавка с библиотекой, и операционная, и кинозал с банкоматом... Одним словом, медвежий угол...", - написали возмущенные жители карельской глубинки.