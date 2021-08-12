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Виды гранита: какой лучше всего подойдет для памятника

Новости. Общество
17:42, 13 Августа 2021
фото: © pixabay

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Оптимальным вариантом для изготовления памятников считается гранит – долговечный, эстетичный и доступный натуральный камень.

Изделия из него стоят столетиями, не теряя своей привлекательности и помогая сохранить память о человеке. К тому же широкое разнообразие видов гранита предоставляет покупателям возможность выбора оптимального по цене и внешним характеристикам материала.

Расцветка материала

Цвет гранита определяется его минеральным составом. Поэтому сегодня на рынке присутствует достаточно широкий его ассортимент. Очень часто потребители предпочитают заказать памятник на могилу традиционного черного цвета. Из него изготавливаются также мемориальные комплексы, украшения для надгробий и т. д. На черном оттенке очень четко выглядят фотографии и гравировка, портреты получаются объемными и четкими, сохраняют свою яркость длительное время.

Не менее востребованы изделия из красного гранита. При этом палитра этого цвета чрезвычайно разнообразна — от бледно-розового до насыщенного вишневого. Это оригинальный вариант для надгробия, так как рисунок такого цвета выглядит эффектно и необычно.

Интересным вариантом может стать белый гранит. Он напоминает мрамор, выглядит легким и воздушным. При этом он долговечен и отличается меньшей стоимостью. Помимо этих оттенков, можно найти гранит серого, зеленого, синего и других оттенков.

Правила ухода

Чтобы гранитный памятник сохранил свой красивый оттенок надолго, оставался прочным, а гравировка — четкой, важно правильно ухаживать за ним. Конечно же, данный материал является очень неприхотливым и не нуждается в особых ухищрениях, однако есть определенные нюансы ухода. Так, при наличии загрязнений используйте для очистки памятника мыльный раствор или просто мягкую влажную тряпку. При наличии более сложных загрязнений можно использовать специальные химические средства, но наносите их точечно.

Повысить устойчивость гранитного надгробия к внешним факторам поможет профессиональный воск для камня. Он создает защитную оболочку, которая предотвращает порчу самого памятника и нанесенной на него гравировки. Чтобы не повредить изделие, рекомендуется отказаться от химических средств с абразивными частицами, жестких щеток из дерева или металла, очистки растительными маслами. Также нельзя обновлять надписи на стеле обычными красками, делать это можно только специальными составами.

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