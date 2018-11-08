Виды и достоинства напольных покрытий из дерева

С древних времен человечество использует дерево в строительстве домов, изготовлении бытовой утвари, мебели, декоративной отделки.

Экологические свойства, простота обработки, внешняя привлекательность и по сей день делают древесину наиболее популярным из натуральных строительных и конструкционных материалов. Одно из распространенных применений дерева – создание различных видов напольного покрытия.

Разновидности деревянных покрытий пола

В качестве деревянного покрытия пола применяют различные виды паркета или напольную доску. Паркетное полотно состоит из плашек небольшого размера. Для удобства соединения элементы паркета снабжены по бокам специальными пазами и выступами.

Наиболее распространенным является укладка паркетного покрытия в форме "елочки". После установки поверхность напольного полотна циклюется и вскрывается лаком, что подчеркивает естественность рисунка древесины и повышает ее защитные качества. Существуют также другие разновидности паркета, позволяющие создавать оригинальные узоры и рисунки. Монтаж такого покрытия более сложен, однако результат отличается высокой эстетичностью. Такой паркет хорошо подходит для классического стиля интерьера.

Напольные деревянные доски в отличие от паркетных плашек больше по размеру и менее сложны в монтаже. На пол покрытие укладывается в параллельном и перпендикулярном направлении по отношению к стенам. К основанию доски крепятся гвоздями или шурупами. В качестве отделки напольной доски применяется лак или краска. Такое покрытие менее эстетично, чем паркет, но дешевле и органично вписывается в стиль кантри. Доска широко используется в создании полов помещений летних дач, террас, бань, хозяйственных построек.

В производстве паркета применяют в основном ценную древесину твердых пород – дуб, ясень, орех, бук. Такой материал отличается прочностью, долговечностью, привлекательным рисунком поверхности различных оттенков. В изготовлении напольной доски чаще используются хвойные породы. Они менее прочны, однако способны выделять эфирные масла, которые оказывают успокаивающее и оздоровительное действие на организм человека.

Преимущества напольного покрытия из дерева

Деревянное напольное покрытие имеет целый ряд преимуществ

экологическая чистота и содержание благотворно влияющих на здоровье веществ;

эстетичность внешнего вида;

прочность и долговечность материала, особенно твердых пород;

приятная на ощупь поверхность;

способность сохранять тепло.

Основными недостатками деревянного покрытия пола является его низкая устойчивость к воздействию огня, повышенной влажности, различных микроорганизмов и грызунов. Однако современные технологии заготовки, хранения и обработки древесины различными составами значительно повышают устойчивость деревянного покрытия, что делает возможным его установку в помещениях различного назначения.

Благодарим за помощь в подготовке материала спецалистов e-doors.kiev.ua.

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