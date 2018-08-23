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Новости. Политика
12:40, 23 Августа 2018

Виктор Степанов: "И вот по этим ямам мы приглашаем туристов к нам. Понимаете, это стыдно"


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Депутат Заксобрания, бывший глава Карелии Виктор Степанов рассказал о ремонте федеральной дороги, который ведется на подступах к горному парку Рускеала.

Там 24-25 августа будет проходить музыкальный фестиваль под открытым небом Ruskeala Symphony.

По оценке депутата, туристы столкнулись с большими проблемами из-за проведения работ на трассе.

"Если кто-то сейчас ездил в Вяртсиля – в Рускеала завтра огромный праздник – я скажу: так нигде за рубежом, и так на трассе "Москва - Санкт-Петербург" никто не работает. Дорогу вскрыли на 30 километров. Разрыли в прошлом году. И вот по этим ямам мы приглашаем туристов к нам. Понимаете, это стыдно", - сказал Виктор Степанов.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2018-08-23 12:53:16
За дороги в Карелии должно быть стыдно не только перед туристами,но и перед жителями региона.Из года в год в наши дороги "вкатываются" огромные деньги на их "ремонт". А где результат? Когда здесь будет наведён порядок!?
кир
2018-08-23 12:51:24
На восьмом десятке лет не стыдно воду в ступе толочь? Был у руля и что имеем в итоге? Пора уходить, пусть молодые работают.
Чистый
2018-08-23 12:46:27
Для нашей "сомали" сойдёт...
Верхам нЕкогда заниматься проблемами людей,они золото т доллары скупают.....,а здесь,в забытой и разбитой Карелии ,уже ничего не поменять....
Гость
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