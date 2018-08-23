Виктор Степанов: "И вот по этим ямам мы приглашаем туристов к нам. Понимаете, это стыдно"

Депутат Заксобрания, бывший глава Карелии Виктор Степанов рассказал о ремонте федеральной дороги, который ведется на подступах к горному парку Рускеала.

Там 24-25 августа будет проходить музыкальный фестиваль под открытым небом Ruskeala Symphony.

По оценке депутата, туристы столкнулись с большими проблемами из-за проведения работ на трассе.

"Если кто-то сейчас ездил в Вяртсиля – в Рускеала завтра огромный праздник – я скажу: так нигде за рубежом, и так на трассе "Москва - Санкт-Петербург" никто не работает. Дорогу вскрыли на 30 километров. Разрыли в прошлом году. И вот по этим ямам мы приглашаем туристов к нам. Понимаете, это стыдно", - сказал Виктор Степанов.

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