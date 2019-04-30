Виктория Дайнеко полностью обнажилась

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Певица прилетела в США и решилась на смелое фото без нижнего белья.
Звезда взбудоражила поклонников новыми фотографиями. На одной из них Вика предстала в донельзя откровенном виде –полностью обнаженной, пишет Cosmopolitan.
Певица позировала со спины у панорамного окна номера в пятизвездочном отеле в Нью-Йорке. За стеклом открывался красивый вид на деловой центр мегаполиса.
"Охватывая будущее", – подписала снимок Дайнеко.
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