Виктория Дайнеко полностью обнажилась

Певица прилетела в США и решилась на смелое фото без нижнего белья.

Звезда взбудоражила поклонников новыми фотографиями. На одной из них Вика предстала в донельзя откровенном виде –полностью обнаженной, пишет Cosmopolitan.

Певица позировала со спины у панорамного окна номера в пятизвездочном отеле в Нью-Йорке. За стеклом открывался красивый вид на деловой центр мегаполиса.

"Охватывая будущее", – подписала снимок Дайнеко.