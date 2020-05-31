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Виктория Дайнеко позировала топлес

Новости. Вечерняя столица
21:40, 31 Мая 2020
фото: © instagram.com/victoriadaineko
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Дайнеко предстала в образе роковой красотки.

33-летняя Виктория Дайнеко заскучала в условиях самоизоляции и решила поднять себе настроение просмотром архивных фотосессий. Своими находками певица поделилась с поклонниками, пишет "Космополитен".

Победительница "Фабрики звезд-5" опубликовала снимок, где предстала в образе роковой красотки. Она надела черные колготки, оставшись топлес. Наряд певицы дополнили черные печатки и туфли на высоком каблуке в тон.


Виктория Дайнеко в смелом образе , instagram.com/victoriadaineko

Виктория приняла эффектную позу, сместив акценты на свои стройные длинные ноги. Яркий макияж и растрепанная прическа идеально завершили общую концепцию.

Поклонники пришли в восторг от столь соблазнительной съемки. "Не пошлая, а очень красивая, женственная, сексуальная фотосессия", "Ножки у тебя отменные", "Виктория, не узнала вас, классная брутальная девушка", "Мега-крутая фотка", "Какая красивая и стройная девушка", "Ножки огонь", - прокомментировали фолловеры.

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