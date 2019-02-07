Виктория Лопырева впервые стала мамой

Модель подарила Игорю Булатову сына, - эту информацию она подтвердила лично.

Поклонники Виктории Лопыревой на протяжении последних недель увлеченно обсуждают ее беременность и роман с бизнесменом Игорем Булатовым.

Модель долгое время скрывала свое "интересное положение", но в декабре все-таки решила поделиться радостью с фанатами.

StarHit пишет, что вчера звезда впервые стала мамой.

А чуть позже и сама Виктория подтвердила тот факт, что стала мамой. Это событие в семье модели случилось 5 февраля.

Еще до Нового года Лопырева улетела в США, где и готовилась к появлению первенца на свет. Виктория часто отдыхала на пляже вместе с избранником. В свободное же время модель делилась эмоциями и впечатлениями о беременности в Инстаграме. Так, Виктория интересовалась, стоит ли делать новорожденному прививки, и как это может сказаться на его здоровье в будущем.