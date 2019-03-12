Викторию Боню побили молотком

Виктория Боня приехала в Минск. Звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" получила несколько ударов молотком.

Звезда реалити-шоу "Дом-2" приехала в Минск, чтобы пройти курс лечения. Об этом она сама рассказала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

"Я в Минске. Приехала лечить спинку... в сторис подробности, только сразу предупреждаю, зрелище не для слабонервных!", – объявила Боня.



Instagram

Виктория опубликовала несколько видео, на котором запечатлела себя и профессионального остеопата, который подготовил для процедуры специальный инструмент в виде молотка с резиновым наконечником, пишет издание "Дни.ру.



"Зрелище не для слабонервных, но здоровья появляется очень много! Покажите молоточек", – попросила Виктория Боня, обратившись к специалисту, а затем расхохоталась.