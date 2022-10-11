Вина замучила жителя Карелии, списавшего деньги с чужой банковской карты

Вынесен приговор мужчине, снявшему деньги с чужой банковской карты, сообщили в пресс-службе Кондопожского городского суда.

Житель Кондопожского района обнаружил в банкомате чужую карту. Внезапно 28-летний мужчина решил воспользоваться основным меню и снять деньги с чужого счета. Спустя некоторое время похититель явился в полицию с повинной и полностью вернул деньги владельцу карты.

Суд учел раскаяние и тот факт, что житель Карелии содержит малолетнего ребенка, и приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.