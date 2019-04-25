Виновник смертельного ДТП в Карелии оплатил пенсии детям погибшего

Житель Костомукши, совершивший смертельное ДТП, возмести расходы Пенсионного фонда детям погибшего, сообщили в прокуратуре Карелии.

Решением суда по иску прокурора Костомукши с виновника дорожно-транспортного происшествия взысканы расходы Пенсионного фонда на выплату пенсий.

В 2017 году в Костомукше в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли три человека. На иждивении одного из них находились двое несовершеннолетних детей.

В ходе проверки прокуратура установила, что решениями Пенсионного фонда Костомукши детям погибшего назначены страховые пенсии по случаю потери кормильца с учетом федеральной социальной доплаты к пенсиям. Общая сумма выплат составила более 326,8 тысячи рублей.

Прокурор города обратился в городской суд Костомукши с исковым заявлением о взыскании понесенных расходов в порядке регресса с водителя, который был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть трех лиц, поскольку в результате противоправных действий ответчика нарушены интересы Российской Федерации в лице подразделения Пенсионного фонда.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.