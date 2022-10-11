Виновник страшного ДТП в Карелии, жертвами которого стали трое человек, получил три года колонии

Суд вынес приговор жителю Санкт-Петербурга, спровоцировавшему ДТП, в котором пострадали шесть человек.

Прокуратура Беломорского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Санкт-Петербурга, признанного виновным в нарушении ПДД, повлекшем гибель трех человек.

Напомним, смертельная авария произошла на трассе «Кола» 30 декабря 2021 года. В результате столкновения двух легковых автомобилей три человека погибли, а еще трое были травмированы.

Как установил суд, подсудимый за рулем Renault Symbol, двигаясь по трассе «Кола» в Беломорском районе, на 818 километре трассы грубо нарушил правила дорожного движения. Мужчина начал обгон в месте на дороге, где это было запрещено разметкой и знаками. На полосе встречного движения он столкнулся с автомобилем Nissan Terrano.

На месте от травм в результате аварии скончались два пассажира Renault и пассажир Nissan.

Житель Санкт-Петербурга на суде полностью признал свою вину. Суд, согласившись с позицией гособвинителя, назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.