Виновником ДТП в Карелии, где пострадали женщина с маленьким ребенком, оказался 69-летний водитель

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности аварии с грузовиком, которая произошла на федеральной Кола.

Напомним, авария на "встречке" с грузовиком с прицепом произошла в минувшую среду на 486 км трассы Кола в Кондопожском районе. Ее жертвами стали два пассажира – женщина и трехлетний ребенок.

По информации Госавтоиснпекции Карелии, 18 ноября в 13:15 69-летний водитель грузовика Volvo с прицепом, заканчивая маневр обгона, не справился с управлением и выехал на встречную обочину, где совершил наезд на остановившийся автомобиль Mitsubishi Outlander.

В результате ДТП пострадали пассажиры Mitsubishi - 46-летняя женщина и 3-летний ребенок (находился в детском удерживающем устройстве). Они были доставлены в больницу.

45-летний водитель Mitsubishi за медицинской помощью обратился самостоятельно.

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, два грузовика столкнулись на скользкой дороге в Карелии.