Виновником ДТП в Карелии, где пострадали женщина с маленьким ребенком, оказался 69-летний водитель

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности аварии с грузовиком, которая произошла на федеральной Кола.
Напомним, авария на "встречке" с грузовиком с прицепом произошла в минувшую среду на 486 км трассы Кола в Кондопожском районе. Ее жертвами стали два пассажира – женщина и трехлетний ребенок.
По информации Госавтоиснпекции Карелии, 18 ноября в 13:15 69-летний водитель грузовика Volvo с прицепом, заканчивая маневр обгона, не справился с управлением и выехал на встречную обочину, где совершил наезд на остановившийся автомобиль Mitsubishi Outlander.
В результате ДТП пострадали пассажиры Mitsubishi - 46-летняя женщина и 3-летний ребенок (находился в детском удерживающем устройстве). Они были доставлены в больницу.
45-летний водитель Mitsubishi за медицинской помощью обратился самостоятельно.
По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства выясняются.
Ранее сообщалось, два грузовика столкнулись на скользкой дороге в Карелии.
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