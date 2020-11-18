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Виновником ДТП в Карелии, где пострадали женщина с маленьким ребенком, оказался 69-летний водитель

Новости. Происшествия
10:16, 19 Ноября 2020
фото: © ГИБДД Карелия
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В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности аварии с грузовиком, которая произошла на федеральной Кола.

Напомним, авария на "встречке" с грузовиком с прицепом произошла в минувшую среду на 486 км трассы Кола в Кондопожском районе. Ее жертвами стали два пассажира – женщина и трехлетний ребенок.

По информации Госавтоиснпекции Карелии, 18 ноября в 13:15 69-летний водитель грузовика Volvo с прицепом, заканчивая маневр обгона, не справился с управлением и выехал на встречную обочину, где совершил наезд на остановившийся автомобиль Mitsubishi Outlander.

В результате ДТП пострадали пассажиры Mitsubishi - 46-летняя женщина и 3-летний ребенок (находился в детском удерживающем устройстве). Они были доставлены в больницу.

45-летний водитель Mitsubishi за медицинской помощью обратился самостоятельно.

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, два грузовика столкнулись на скользкой дороге в Карелии.

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Комментарии

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Горожанин
2020-11-19 11:18:47
На такой скользкой дороге да с прицепом - не мудрено! Возраст тут не при чем. Человек работает, надо ехать. А вот воздержаться от дальних поездок по трассе с ребенком в такую погоду надо бы.
кир
2020-11-19 10:22:26
Куда старый и уже полубезумный поехал? :)
Гость
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