Женщина с трехлетним ребенком пострадали в ДТП с грузовиком на трассе в Карелии

Авария на "встречке" с грузовиком с прицепом произошла на трассе Кола в Кондопожском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По предварительным данным, сегодня, 18 ноября, около 13:10 на 486 км автодороги Кола водитель грузовика Volvo в составе с прицепом выехал на полосу встречного движения. Машину занесло, она столкнулась с встречным легковым автомобилем Mitsubishi.

В результате ДТП пострадали два пассажира "легковушки" - женщина и 3-летний ребенок. Они были доставлены в больницу.

Сведения о характере травм уточняются, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил 12-летнего велосипедиста в Приладожье Карелии.