Виновником смертельного ДТП на трассе в Карелии стал 18-летний водитель

В ГИБДД Карелии рассказали подробности аварии, в которой погибли шестилетняя пассажирка и водитель.

Напомним, смертельное ДТП произошло сегодня, 7 декабря, на трассе «Кола», около десяти километров от Медвежьегорска в сторону Петрозаводска. Об этом сообщили спасатели Медвежьегорска в соцсети.

По данным Госавтоинспекции Карелии, в 11:10 на 610 км федеральной автодороги «Кола» 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с встречным грузовиком МАН.

В результате происшествия водитель «ВАЗа» и его 6-летняя пассажирка погибли на месте ДТП. Еще одна пассажирка (женщина, возраст уточняется) получила травмы и бригадой скорой помощи доставлена в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, обстоятельства выясняются.