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Виновному в падении новогодней арки на женщину в центре Петрозаводска грозит срок

Новости. Криминал
15:28, 24 Января 2020
фото: Кадр из видео/ "Сампо.ру"
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В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту получения женщиной травмы от падения декоративной конструкции, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в днем 20 января на площади Кирова во время демонтажа новогодних декоративных конструкций одна из них упала на находившуюся рядом женщину. В настоящее время пострадавшая находится в больнице.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Напомним, в минувший понедельник световые ворота упали на двух женщин, которых находились у мобильного катка на площади Кирова. Администрация столицы Карелии намерена обратиться в надзорные органы по факту грубого нарушения подрядчиком мер безопасности при проведении работ по демонтажу новогодних украшений.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-01-24 15:36:29
Уже сидеть должен. А вы всё либерально грозите.
бюджет
2020-01-24 15:33:36
А ограждения не надо было устанавливать? Пусть слесарь-сантехник дурак, но «выше» есть ИТР, отвечающие за ТБ.
zanoza
2020-01-24 15:50:35
бюджет, да у этого "подрядчика", выигравшего аукцион, видимо в штате только эти недотёпы и числятся, а может и вовсе наняты левые люди не состоящие в штате, как это обычно бывает.
Гость
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