Виновному в падении новогодней арки на женщину в центре Петрозаводска грозит срок

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту получения женщиной травмы от падения декоративной конструкции, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в днем 20 января на площади Кирова во время демонтажа новогодних декоративных конструкций одна из них упала на находившуюся рядом женщину. В настоящее время пострадавшая находится в больнице.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Напомним, в минувший понедельник световые ворота упали на двух женщин, которых находились у мобильного катка на площади Кирова. Администрация столицы Карелии намерена обратиться в надзорные органы по факту грубого нарушения подрядчиком мер безопасности при проведении работ по демонтажу новогодних украшений.