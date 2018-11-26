VIP-зал открылся в аэропорту Петрозаводска

В аэропорту Петрозаводск открыт зал повышенной комфортности, сообщается в паблике учреждения.

"Услугами зала повышенной комфортности могут воспользоваться пассажиры, встречающие и провожающие лица, делегации", - отмечается в сообщении.

Посетителям предложат чай, кофе, телевизор, wi-fi, прохладительные напитки, здесь же можно пройти регистрацию на рейс, оформить багажа вне очереди, пройти отдельный предполетный досмотр пассажиров. Также можно заказать такси, забронировать гостиницу или отель в Петрозаводске.

Как уточнили "Столице на Онего" в аэропорту, стоимость посещения зала с человека – 1000 рублей.