VIP-зал открылся в аэропорту Петрозаводска

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26.11.18 15:51
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В аэропорту Петрозаводск открыт зал повышенной комфортности, сообщается в паблике учреждения.
"Услугами зала повышенной комфортности могут воспользоваться пассажиры, встречающие и провожающие лица, делегации", - отмечается в сообщении.
Посетителям предложат чай, кофе, телевизор, wi-fi, прохладительные напитки, здесь же можно пройти регистрацию на рейс, оформить багажа вне очереди, пройти отдельный предполетный досмотр пассажиров. Также можно заказать такси, забронировать гостиницу или отель в Петрозаводске.
Как уточнили "Столице на Онего" в аэропорту, стоимость посещения зала с человека – 1000 рублей.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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26.11.18 15:51
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