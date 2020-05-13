Виртуальные "подруги" нажились на доверчивых пенсионерках из Карелии

В полицию с заявлениями о мошенничестве обратились две пенсионерки, сообщили в МВД Карелии.

На днях жительница юга Карелии получила сообщение в социальной сети. Знакомая поделилась радостью – якобы ей уже перечислили выплату от государства – разовую прибавку к пенсии в размере 2,5 тысячи рублей. Проверять в официальных источниках, введены ли такие меры поддержки на самом деле, пенсионерка не стала. Она переслала подруге номер карты и коды из смс, а позже лишилась 68 тысяч рублей.

А петрозаводчанке в социальной сети "знакомая" написала, что банк в честь 75-летия Победы дарит клиентам 5,5 тысячи рублей. В итоге женщина лишилась 100 тысяч рублей.

Правоохранители проводят проверки.

Незнание элементарных основ финансовой грамотности – первый шаг к тому, чтоб потерять деньги.

Ранее пенсионерка из Петрозаводска решила стать "брокером" и потеряла миллион рублей.