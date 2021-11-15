Виртуальный тур по зимнему острову Кижи в Карелии появился в Сети

В Сети появился виртуальный зимний тур по острову Кижи, который позволяет посмотреть на уникальную местность с высоты птичьего полета.

Компания «Airpano» опубликовала виртуальный тур по острову Кижи в Карелии. Об этом сообщает паблик музея. Тур состоит из сферических фото в формате 360 градусов, которые позволяют посмотреть на уникальный остров с большой высоты.

«Просматривать сферические фото можно с компьютера, планшета, смартфона, а в полной мере эффект присутствия дает режим VR (доступен в очках виртуальной реальности или на смартфоне при наличии специального держателя)», — говорится в сообщении музея.