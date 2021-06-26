Глава Карелии Артур Парфенчиков поделился переживаниями от смерти своего бывшего сослуживца, умершего из-за коронавируса.

Об этом руководитель региона написал на свой странице Вконтакте.

«Пандемия забирает все больше наших близких, друзей. В госпитале скончался мой сослуживец и друг Валерий Долонкинов, один из лучших следователей в истории карельской криминалистики», — написал Парфенчиков.

По его словам, их дружба зародилась еще в 90-х, когда будущий глава Карелии возглавлял следственную часть прокуратуры Петрозаводска.

«Это было непростое время разгула организованной преступности, время полное опасностей, риска. По сути это была война, где рождалась настоящая мужская дружба. Это сплотило нас навсегда. Валера мужественно боролся за жизнь, старался до последнего самостоятельно дышать, но страшный вирус оказался сильнее, в том числе и наших молитв», — написал глава Карелии.