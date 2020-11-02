Вирусолог рассказал, когда улучшится ситуация с COVID-19

Вирусолог Анатолий Альтштейн озвучил прогноз по развитию ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Зимой снижение заболеваемости коронавирусом маловероятно, период с марта по апрель также неблагоприятен с точки зрения инфекции, ситуация улучшится к маю-июню, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Об этом информирует РИА Новости.

"Конечно, прогнозы здесь сделать достаточно сложно. Развитие эпидемии будет зависеть от того, как люди будут соблюдать противоэпидемические меры, ну и как скоро, так сказать, войдут в строй вакцины, которые немножко окажут... влияние на развитие эпидемии. Трудно сказать. Зимой маловероятно особое снижение заболеваемости. Зимний период, в общем, благоприятствует инфекции", - сказал Альтштейн РИА Новости, отвечая на вопрос о снижении заболеваемости коронавирусом до летних показателей.

Он отметил, что, поскольку люди все-таки выполняют противоэпидемические меры в какой-то степени, рост заболеваемости будет приторможен. Также он допустил, что уровень заболеваемости, скорее всего, будет немного колебаться, но сильный спад "пока прогнозировать очень трудно".

"Март, да даже апрель, не такой уж благоприятный сезон, а дальше, конечно, будет лучше. К маю-июню... наверняка будет лучше, к тому же уже будет достаточно много вакцин", - добавил вирусолог, отвечая на вопрос, стоит ли ждать улучшения ситуации весной.