Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сильный ветер снес остановочный павильон в Петрозаводске (ФОТО) 8
Сегодня 07:25
"Карельская медицина решила меня уморить" 42
Сегодня 11:38
В "красной зоне" 3
Сегодня 12:50
В Карелии больные коронавирусом продолжают умирать 9
Сегодня 09:37
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу 23
Сегодня 13:57
Полиция Петрозаводска опубликовала видео конфликта пассажиров в автобусе, где мужчину жестоко избили 6
Сегодня 14:12

Виски из Финляндии признан лучшим в мире

Новости. Экономика
21:30, 19 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Производство финского виски, одержавшего победу на международном алкогольном конкурсе, началось почти 20 лет назад в обычном гараже.

Финская компания из города Лахти стала победителем крупнейшего международного алкогольного конкурса International Wine and Spirit Competition как производитель виски. Этот конкурс проводится уже 50 лет, а за звание лучшего производителя виски сражаются все страны, кроме Шотландии.

Как сообщила финская телекомпания Yle, история бренда из Лахти началась в 2002 году, когда местные предприниматели переоборудовали гараж в многоквартирном доме под вискикурню. Помещение было таким маленьким, что в него не помещался ни один, даже самый маленький аппарат по перегонке виски. В итоге аппараты пришлось изготавливать по специальным меркам.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 13:00
Капитал
Пиявки – маленькие чудо-лекари
Лечебные свойства медицинской пиявки известны людям на протяжении тысячелетий, со времен древних цивилизаций: Египта, Индии, Греции.
В "красной зоне" 3
Сегодня 12:50
"Кроме нашей говорильни, ничего дальше не двигается" 5
17.11.2020 16:10
Нелечебное питание
17.11.2020 13:30
И "черные лесорубы", и лесные пожары 1
16.11.2020 16:28
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:01
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
"Есть пока не запретили"
Сегодня 11:00
Землю – казакам, а что карелам? 18
06.11.2020 14:34
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»