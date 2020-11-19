Виски из Финляндии признан лучшим в мире

Производство финского виски, одержавшего победу на международном алкогольном конкурсе, началось почти 20 лет назад в обычном гараже.

Финская компания из города Лахти стала победителем крупнейшего международного алкогольного конкурса International Wine and Spirit Competition как производитель виски. Этот конкурс проводится уже 50 лет, а за звание лучшего производителя виски сражаются все страны, кроме Шотландии.

Как сообщила финская телекомпания Yle, история бренда из Лахти началась в 2002 году, когда местные предприниматели переоборудовали гараж в многоквартирном доме под вискикурню. Помещение было таким маленьким, что в него не помещался ни один, даже самый маленький аппарат по перегонке виски. В итоге аппараты пришлось изготавливать по специальным меркам.