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Новости. Общество
15:30, 22 Августа 2019
фото: Валерий Поташов

Виталий Скопин: Сроки реставрации Варваринской церкви в Заонежье – нереальные

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Реставратор высшей категории считает, что уникальный памятник деревянной архитектуры XVII века, который разобран на бревна и доски, еще можно спасти.

Раскатанной на бревна Варваринской церкви из нежилой заонежской деревни Яндомозеро в августе нашли третьего подрядчика – ООО "Анфилада" из Санкт-Петербурга, которое продолжит реставрацию объекта культурного наследия федерального значения, начатую четыре года назад и брошенную двумя другими фирмами. На эти цели из бюджета страны выделено свыше 34 миллионов рублей, и по условиям конкурса, организованного Северо-Западной дирекцией по строительству, реконструкции и реставрации – подведомственного учреждения министерства культуры России, завершить работы на памятнике деревянной архитектуры XVII столетия предполагается к осени 2020 года.

Как считает член секции деревянного зодчества и музеев деревянной архитектуры Научно-методического совета при Минкультуры РФ, реставратор высшей категории Виталий Скопин, установленные сроки – нереальные для восстановления уникального храма, часть исторического материала которого сейчас гниет под дождем посреди деревни Типиницы, а часть оставлена прежним подрядчиком в селе Великая Губа. "Столица на Онего" поговорила с директором архитектурно-реставрационного центра  "Заонежье" о том, есть ли шанс сохранить памятник, как и другие шедевры деревянного зодчества Карелии.

Читайте интервью с Виталием Скопиным в рубрике "Обществоведение"

 

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Комментарии

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кир
2019-08-22 16:44:59
Число памятников превышает возможность их содержать. Оставшиеся гнилые деревяшки не выполняют никаких полезных и культурных функций. Не хотят людишки просто работать. Им нужны языческие или церковные знаки поклонения. И вот уже бабы, назначение которых работать доярками и мужики, способные только водку пить, а сами косу наточить не смогут, подались заниматься лишь бы чем, но только не работать с отдачей каждый день.
zanoza
2019-08-22 17:15:41
кир, так пьют от безысходности и бескультурья. Где взяться культуре, если у нас памятники культуры не имеют никакой ценности и цинично уничтожаются. Где предлагаешь этим бабам доярками работать, много ферм осталось? А может у мужиков (особенно на селе) работы (за которую платят) завались? Хорошо рассуждать, когда у тебя приличная пенсия и нет особых проблем.
кир
2019-08-22 18:06:19
zanoza, вот оно признание от простого народа ( от вас), что нет будущего у людей самобытных, когда работы нет. Никто вам работу не поднесёт на блюдечке. Поэтому Кинерма, Варваринская церковь нафиг кому нужны. В массе неверующих людей. Мой основной постулат, что люди должны жить там, где работа есть. Кончился навсегда ваш патриархальный уклад жизни. Никто не будет в глухомань проводить дороги, строить школы, больницы и детские сады.
По поводу хорошей жизни. Жизнь есть борьба за выживание, за не голодное существование. А вы хотите, чтобы всё было наготове. И еда и жильё. Словом, чтобы барин опять за вас всё решал. А давно ли вы по историческим меркам жгли усадьбы и грабили барское добро? Убили царскую семью?
Думала диаспора в руководящей верхушке большевиков, что отберём коров у крестьян, сделаем колхозы и всё хорошо будет. Провалился исторический проект.
Мизантроп
2019-08-22 18:45:00
кир, Мне интересно, ты когда глаза закрываешь - всем темно становится?
zanoza
2019-08-22 16:41:02
Стояла себе церквушка веками и никого не трогала, но нашлись такие нехорошие люди, которые решили на ней срубить бабло и обидели церковь, теперь она лежит поруганная и никому не нужная.
Неравнодушный
2019-08-22 15:55:46
Если Бога нет - так, значит, и чёрта нет. Можно творить всё, что заблагорассудится...
однозначно
2019-08-22 15:54:12
Угу, сроки у него нереальные. Хочет пристроиться к бюджетному корыту на повременную оплату труда. Два года будет ходить с рулеткой вокруг бревен, потом сделает научное заключение. Гнать в шею таких специалистов.
Гость
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