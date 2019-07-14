Виторган подтвердил роман с актрисой, опубликовав ее обнаженного фото

Бывший муж Ксении Собчак перестал скрывать свои отношения с новой возлюбленной.

Максим Виторган выложил пикантный снимок Нино Нинидзе, пишет Cosmopolitan.

Актер недавно впервые вышел в свет с Нино. На премьере спектакля "Земля Нод" они появились вместе. Виторган и Нинидзе держались за руки. Весь вечер Максим не отходил от своей спутницы.

Актриса сейчас переживает тяжелый развод с Кириллом Плетневым и поэтому стремится уйти от прямых ответов о своем новом избраннике.

"Почему люди сделали выводы по одной фотографии? Могу сказать, что про личную жизнь я вообще не разговариваю. Я сейчас развожусь, и мне не до этого", – сказала Нино.

Однако Виторган подтвердил свой роман с дочерью знаменитой Ии Нинидзе.