Виторган подтвердил роман с актрисой, опубликовав ее обнаженного фото

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Бывший муж Ксении Собчак перестал скрывать свои отношения с новой возлюбленной.
Максим Виторган выложил пикантный снимок Нино Нинидзе, пишет Cosmopolitan.
Актер недавно впервые вышел в свет с Нино. На премьере спектакля "Земля Нод" они появились вместе. Виторган и Нинидзе держались за руки. Весь вечер Максим не отходил от своей спутницы.
Актриса сейчас переживает тяжелый развод с Кириллом Плетневым и поэтому стремится уйти от прямых ответов о своем новом избраннике.
"Почему люди сделали выводы по одной фотографии? Могу сказать, что про личную жизнь я вообще не разговариваю. Я сейчас развожусь, и мне не до этого", – сказала Нино.
Однако Виторган подтвердил свой роман с дочерью знаменитой Ии Нинидзе.
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