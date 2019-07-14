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Новости. Общество
19:40, 14 Июля 2019
фото: ©РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Виторган подтвердил роман с актрисой, опубликовав ее обнаженного фото

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Бывший муж Ксении Собчак перестал скрывать свои отношения с новой возлюбленной.

Максим Виторган выложил пикантный снимок Нино Нинидзе, пишет Cosmopolitan. 

Актер недавно впервые вышел в свет с Нино. На премьере спектакля "Земля Нод" они появились вместе. Виторган и Нинидзе держались за руки. Весь вечер Максим не отходил от своей спутницы.

Актриса сейчас переживает тяжелый развод с Кириллом Плетневым и поэтому стремится уйти от прямых ответов о своем новом избраннике.


instagram.com/mvitorgan

"Почему люди сделали выводы по одной фотографии? Могу сказать, что про личную жизнь я вообще не разговариваю. Я сейчас развожусь, и мне не до этого", – сказала Нино.

Однако Виторган подтвердил свой роман с дочерью знаменитой Ии Нинидзе. 

 

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