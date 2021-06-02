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Вице-премьер Карелии: «Наши предприятия не боятся реализовывать новые проекты»

Новости. Экономика
12:34, 03 Июня 2021
фото: © ИА "Республика" / Сергей Юдин

Рост инвестиций в основной капитал в Карелии в первом квартале свидетельствует о благоприятном деловом климате, считает вице-премьер республики Дмитрий Родионов.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Сампо ТВ 360».

«По итогам первого квартала наблюдается существенный рост инвестиций. То есть наши предприятия не боятся вкладывать, не боятся реализовывать новые проекты, не боятся идти на модернизацию своих основных средств, покупать новое оборудование. Это все говорит о том, что экономика развивается, и мы надеемся, что эту динамику первого квартала нам удастся сохранить на протяжении всего 2021 года», — сказал Родионов.

На сколько его слова подтверждаются статистикой, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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