Вице-премьер Карелии назвал признаки роста малого бизнеса, несмотря на санкции

Малый бизнес в Карелии увеличил численность работников и налоговые отчисления в бюджет, что говорит о продолжении роста этого сегмента экономики в условиях санкций.

Такое мнение высказал заместитель председателя правительства республики Дмитрий Родионов в ходе трансляции в группе «Объясняем. Республика Карелия» ВКонтакте.

«Если мы говорим в целом о ситуации с малым бизнесом, нам есть с чем сравнивать, мы недавно пережили пандемию, то могу сказать, что основные статистические показатели малого и среднего бизнеса у нас находятся в росте. Простой пример: за первый квартал 2022 года в бюджет Республики Карелия было перечислено больше 730 рублей от малого бизнеса. Это на 30% больше, чем за первый квартал 2021 года. Мы видим, что за три месяца у нас и количество самозанятых увеличилось с 13 тыс. почти до 15 тыс. Мы видим, что продолжается рост численности внутри субъектов малого и среднего предпринимательства. Все этого говорит о том, что этот сегмент экономики — очень важный, который диверсифицирует нашу экономику — продолжает развиваться», — сказал Родионов.