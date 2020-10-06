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Вице-премьер Карелии не заметил, как переболел коронавирусом

Новости. Общество
13:30, 07 Октября 2020
фото: © скриншот прямой линии
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Вице-премьер правительства по экономике Дмитрий Родионов недавно выяснил, что переболел COVID-19.

Об этом вице-премьер признался в интервью "Столице на Онего".

"Я, кстати, недавно узнал, что сам переболел коронавирусом. Сдал анализы, и увидел, что у меня антитела. Врачи сказали, что где-то в феврале-марте я переболел COVID-19. Получается, бессимптомно перенес и даже не заметил", - рассказал Дмитрий Родионов.

О том, готовится ли Карелия ко второй волне коронавируса, читайте в рубрике "Кофе со сливками".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2020-10-07 14:40:17
Заболев не носил ни маски, ни перчаток, посещал различные мероприятия - и никого не заразил. Странно. Для чего тогда ввели ограничения?
paramparam
2020-10-07 14:21:55
Как много новостей про вице-премьера правительства РК по экономике.
кир
2020-10-07 14:11:15
Многие молодые болеют в легкой форме. Если бы Запад не начал статистику, то никто и ничего не знал бы.
zanoza
2020-10-07 13:46:08
Ну да, не заметил , как и многое другое :)
Monia
2020-10-07 15:12:57
zanoza, пять баллов!)))
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