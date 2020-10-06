Вице-премьер Карелии не заметил, как переболел коронавирусом

Вице-премьер правительства по экономике Дмитрий Родионов недавно выяснил, что переболел COVID-19.

Об этом вице-премьер признался в интервью "Столице на Онего".

"Я, кстати, недавно узнал, что сам переболел коронавирусом. Сдал анализы, и увидел, что у меня антитела. Врачи сказали, что где-то в феврале-марте я переболел COVID-19. Получается, бессимптомно перенес и даже не заметил", - рассказал Дмитрий Родионов.

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