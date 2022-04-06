Вице-премьер Карелии оценила влияние роста цен на бумагу на проведение ЕГЭ

Резкий рост цен на офисную бумагу не повлияет на проведение ЕГЭ и итоговой аттестации школьников в Карелии, заявила вице-премьер правительства Лариса Подсадник.

«Цены на бумагу никак не повлияют на проведение всех итоговых аттестаций для наших обучающихся, как в 9-х так и в 11-х классах. Давайте сразу успокоим всех родителей, всех наших уважаемых выпускников. Во-первых, бумага уже закуплена… В полном объеме, в том, котором она требуется для проведения всех итоговых аттестаций», — сказала Подсадник в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360».

Она также объяснила, как будет решаться проблема с закупками импортного оборудования для образовательных учреждений. Ограничения поставок вызваны западными санкциями из-за событий на Украине.

«Мы работаем в этом плане. Часть оборудования уже закупается, часть будет закуплена. Во-первых, есть российские аналоги очень неплохие. Мы работаем. Ни одно учреждение не останется ни без бумаги, ни без необходимого оборудования», — заверила вице-премьер правительства.