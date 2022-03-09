Вице-премьер Карелии: «Приняты жесткие меры, чтобы не допустить паники»

Власти Карелии предупредили компании, которые «подогревают ситуацию» заявлениями о росте цен, что ими займется антимонопольная служба.

Об этом сообщил в интервью «Столице на Онего» заместитель председателя правительства Карелии Дмитрий Родионов.

По его словам, мониторингом цен занимается Региональный штаб при Главе РК по регулированию вопросов экономики и финансов в условиях внешних санкций.

«Появилось множество разговоров о росте цен, о якобы грозящем нам дефиците продуктов. Некоторые компании стали подогревать ситуацию, делая заявления о планируемом подорожании. Штабом было принято решение такие факты максимально быстро отрабатывать, подключилась прокуратура Республики Карелия, антимонопольная служба и в отношении тех компаний, которые делали такие заявления, были внесены соответствующие предостережения. Приняты жесткие меры, чтобы не допустить паники. Министерство экономического развития очень внимательно отслеживает появление тех или иных информационных вбросов и сразу направляет информацию для принятия решений в штаб, прокуратуру и УФАС», — предупредил вице-премьер.

Как санкции повляли на экономику республики и что делают власти, читайте в полном тексте интервью.