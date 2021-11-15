Вице-премьер Карелии: «С предвкушением ждем, когда вся страна будет заявляться на карельский гектар»

Власти Карелии ожидают роста числа желающих, получить в республике «арктический гектар» после 1 февраля, когда такая возможность будет предоставлена жителям других регионов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» заявил вице-премьер правительства республики Дмитрий Родионов.

По его словам, до 1 февраля подать заявление на бесплатное предоставление участка земли по программе «Арктический гектар» могут только жители районов, имеющих статус Арктической зоны России. Такие заявления подали около 350 человек, из них 50 уже заключили договоры и зарегистрировали право собственности.

После 1 февраля начнется прием заявлений со всей России.

«Мы немножко с предвкушением ждем, когда вся страна будет заявляться на карельский гектар», — сказал Родионов.