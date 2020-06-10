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Вице-премьер Карелии встретится в Кондопоге с общественниками, выступающими против реконструкции финского концлагеря

Новости. Общество
15:10, 10 Июня 2020
фото: © ИА "Республика" / Сергей Юдин
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Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике республиканского парламента отказался обсуждать строительство "музея скорби".

Вице-премьер Карелии Дмитрий Родионов отправится 15 июня в Кондопогу, чтобы встретиться с представителями общественности, выступающей против размещения реконструированного финского концлагеря времен Великой Отечественной войны на городской набережной Онежского озера. Об этом сообщила депутат Законодательного собрания республики от Кондопожского района Анна Лопаткина, выступая 10 июня на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Коллега Лопаткиной по депутатскому корпусу Эмилия Слабунова предложила обсудить на заседании комитета вопрос о проекте "исторической реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов", который намерен реализовать на городской набережной Кондопоги благотворительный фонд  "Открытые возможности" на средства президентского гранта, однако члены комитета отказались включить этот вопрос в повестку дня.

Напомним, известные в Кондопожском районе общественники направили депутату Анне Лопаткиной обращение, в котором призвали ее принять меры, чтобы не допустить "превращения набережной любимого города в "музей скорби". Это обращение подписали, в частности, руководитель Кондопожского союза бывших малолетних узников Иван Васюков, заместитель председателя районного совета неправительственных организаций Ольга Мешкова, председатель краеведческого клуба "Ома коди" Ирина Ильина, заместитель командира поискового отряда "Карельский рубеж" Нина Столепова и другие. Финский концлагерь планируется воссоздать из декораций, оставшихся после съемки художественного фильма о малолетних узниках, которая проходила в Карелии в прошлом году.

"Размещение "Музея скорби" в самом красивом месте города не только неуместно, но и вызывает шквал возмущений горожан и жителей Карелии! Этот нелепый антигуманный проект, собранный из остатков бутафории киношников, кто-то умело использует как грант, желая пристроить его, – говорится в обращении кондопожских общественников. –  Но ради чего? Разве ради людей? Ради благоустройства набережной, которой так недостает городу? Или чтобы причинить страдания тем, кто пережил ужасы войны и напоминать им об этом постоянно? В Кондопоге и районе проживают 160 человек, бывших малолетних узников концлагерей. Они требуют остановить этот проект!".  

Как считают общественники, размещение в Карелии бутафорского концлагеря "сослужит медвежью услугу в развитии отношений с Финляндией и нашими дружескими городами-побратимами".

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-06-10 16:48:46
Зачем портить облик набережной какими-то жуткими декорациями , плохая и неперспективная затея. Чего хотят добиться этой весьма сомнительной реконструкцией. Очередная блажь и не более того, работать на благо региона некогда, ведь столько ещё нужно воплотить завиральных идей рождающихся в головах чиновников из правительства.
Штази
2020-06-10 16:46:48
Воля ваша, но вся эта идея с реконструкцией финского концлагеря, да ещё на денежки президентского гранта, очень дурно воняет. А президент-то в курсе? Очень сомневаюсь.
кир
2020-06-10 15:21:57
Поташов перед финнами отрабатывает командировку туда ехать. Белофинны подбивают наших любителей сыра и шмоток, чьи дети уже в Суоми, протестовать и смуту делать. Воспеватель всего финского давно там не был. А уехать на ПМЖ смелости не хватает.
Гость
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