Вице-премьер Карелии встретится в Кондопоге с общественниками, выступающими против реконструкции финского концлагеря

Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике республиканского парламента отказался обсуждать строительство "музея скорби".

Вице-премьер Карелии Дмитрий Родионов отправится 15 июня в Кондопогу, чтобы встретиться с представителями общественности, выступающей против размещения реконструированного финского концлагеря времен Великой Отечественной войны на городской набережной Онежского озера. Об этом сообщила депутат Законодательного собрания республики от Кондопожского района Анна Лопаткина, выступая 10 июня на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Коллега Лопаткиной по депутатскому корпусу Эмилия Слабунова предложила обсудить на заседании комитета вопрос о проекте "исторической реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов", который намерен реализовать на городской набережной Кондопоги благотворительный фонд "Открытые возможности" на средства президентского гранта, однако члены комитета отказались включить этот вопрос в повестку дня.

Напомним, известные в Кондопожском районе общественники направили депутату Анне Лопаткиной обращение, в котором призвали ее принять меры, чтобы не допустить "превращения набережной любимого города в "музей скорби". Это обращение подписали, в частности, руководитель Кондопожского союза бывших малолетних узников Иван Васюков, заместитель председателя районного совета неправительственных организаций Ольга Мешкова, председатель краеведческого клуба "Ома коди" Ирина Ильина, заместитель командира поискового отряда "Карельский рубеж" Нина Столепова и другие. Финский концлагерь планируется воссоздать из декораций, оставшихся после съемки художественного фильма о малолетних узниках, которая проходила в Карелии в прошлом году.

"Размещение "Музея скорби" в самом красивом месте города не только неуместно, но и вызывает шквал возмущений горожан и жителей Карелии! Этот нелепый антигуманный проект, собранный из остатков бутафории киношников, кто-то умело использует как грант, желая пристроить его, – говорится в обращении кондопожских общественников. – Но ради чего? Разве ради людей? Ради благоустройства набережной, которой так недостает городу? Или чтобы причинить страдания тем, кто пережил ужасы войны и напоминать им об этом постоянно? В Кондопоге и районе проживают 160 человек, бывших малолетних узников концлагерей. Они требуют остановить этот проект!".

Как считают общественники, размещение в Карелии бутафорского концлагеря "сослужит медвежью услугу в развитии отношений с Финляндией и нашими дружескими городами-побратимами".

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова.