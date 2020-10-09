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Вице-премьер правительства Карелии: "Мы предпринимателей очень хорошо понимаем"

Новости. Общество
16:16, 10 Октября 2020
фото: Столица на Онего
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Вице-премьер правительства Карелии по экономике Дмитрий Родионов рассказал о взаимодействии с предтавителями бизнеса в период пандемии.

"Мы предпринимателей очень хорошо понимаем. Когда ты бизнесмен, ты можешь рассчитывать только на себя, твой источник дохода – это твой вид деятельности. И фраза о том, что во время эпидемии законы эпидемиологии выше законов экономики, – она не работает, точнее предпринимателю ее невозможно понять, когда ты закрываешься и остаешься без средств к существованию", - сказал Дмитрий Родинов.

По словам вице-премьера по экономике он лично общался со многими предпринимателями, которые очень категорично высказывались, например, по мерам господдержки.

"С Александром Лукьяновым виделся, с Романом Гольцевым… И я их всех понимал, и не было у меня никаких эмоций, кроме как желания им помочь. И в процессе диалога, пускай сложного, горячего, рождались правильные решения. Ведь это бизнес нам подсказал – введите компенсацию заработной платы, вы же не хотите массовых увольнений! И мы сразу же отреагировали и буквально через две недели ввели эту меру. Тоже самое – по компенсации аренды", - отметил Родионов.

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