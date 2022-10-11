Вице-спикер парламента Карелии Ольга Шмаеник провела выездное рабочее совещание в поселке Шуя

Вице-спикер Заксобрания Карелии Ольга Шмаеник побывала в Шуйском сельском поселении, осмотрела мост, подлежащий реконструкции и прошла по пешеходному маршруту, предложенному Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики для обхода реконструируемого моста.

Вместе с депутатом на место выехали представители Минтранса республики, Управления автомобильных дорог Карелии, представители ГИБДД республики, Глава Шуйского сельского поселения и другие.

Напомним, в декабре началась реконструкция моста через р. Шуя, который был построен более 60 лет назад, и его капитальный ремонт до этого времени не производился. Проектной документацией по объекту предусмотрено полное закрытие движения по мосту на весь период проведения работ, а это около двух лет. В настоящий момент по согласованию Управтодора республики с подрядной организацией пешеходный проход по старому мосту пока сохранен на период до 20 февраля 2023 года.

При проектировке работ по реконструкции моста Минтранс Карелии предложил жителям Шуи пешеходный маршрут протяженностью порядка 4 км. Это вызвало беспокойство у людей, особенно маломобильных граждан и семей с детьми. Жители Шуи обеспокоены тем, как они смогут безопасно переправляться на противоположный берег реки, где располагается административный центр сельского поселения и важнейшие социальные объекты поселка, а именно детский сад, амбулатория, почтовое отделение. Ранее по этому вопросу Ольга Шмаеник уже провела рабочее совещание, где обсудила пути решения проблемы, также был запланирован выезд на место для оценки ситуации.

Участники совещания, пройдя по маршруту, отметили, что обходная пешеходная дорога крайне сложная, и не каждый житель Шуи сможет ее одолеть. Проход осложняют протяженность маршрута, отсутствие освещения, крутые лестницы на мост трассы «Кола» и необустроенная тропа вдоль этой федеральной трассы. Оценив ситуацию, был сделан вывод, что решение о предоставлении автобусной переправы, которое было предложено на совещании накануне, самое верное.

Глава Шуйского поселения Анастасия Соколова предложила также обсудить расположение остановок для рейсовых автобусов, которые были перенесены из-за строительных работ на мосту. Активное участие в обсуждении приняли сотрудники ГИБДД, оценив ситуацию с точки зрения безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров, в том числе школьников, так как это направление затрагивает школьный маршрут. По мнению специалистов, потребуется создание разворотного кольца для автобусов, установка необходимых дорожных знаков и обустройство уличного освещения.

Для выработки конкретных решений по предоставлению транспорта, условиям и графику перевозки, подготовки автомобильного и пешего маршрута решено провести оперативное совещание, на которое будут приглашены представители всех заинтересованных ведомств.

Ольга Шмаеник обратила особое внимание на необходимость создания безопасных и удобных условий для жителей Шуи на период строительства нового моста, а также отметила важность информационной работы с жителями поселка, которая позволит им пережить период реконструкции моста в поселении.