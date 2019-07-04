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Новости. Криминал
18:00, 04 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Метцель

Визит коллеги обернулся для петрозаводчанки имущественными потерями

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Мужчина украл у радушной коллеги телефон, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Петрозаводска решила пригласить в гости коллегу по предприятию. Гость, 43-летний горожанин, откликнулся и побывал в квартире. После его ухода радушная хозяйка обнаружила пропажу телефона.

Полицейские установили причастность мужчины к тайному хищению. Ущерб превысил 7 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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