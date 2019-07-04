Визит коллеги обернулся для петрозаводчанки имущественными потерями

Новости по теме
Загрузка...
Мужчина украл у радушной коллеги телефон, сообщили в МВД Карелии.
Жительница Петрозаводска решила пригласить в гости коллегу по предприятию. Гость, 43-летний горожанин, откликнулся и побывал в квартире. После его ухода радушная хозяйка обнаружила пропажу телефона.
Полицейские установили причастность мужчины к тайному хищению. Ущерб превысил 7 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
01.07.2019, 15:12
30.06.2019, 09:21
02.07.2019, 11:25
01.07.2019, 13:12
28.06.2019, 19:30
Аналитика
Сегодня 13:31
Обществоведение
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук провел выездное совещание и проконтролировал ход работ по реконструкции исторического места в створе улицы Титова, где восстанавливается смотровая площадка и лестничный спуск к Онежскому озеру.
03.07.2019 16:00
03.07.2019 14:56
01.07.2019 15:12
01.07.2019 13:43
Чтиво
Сегодня 14:04
Личное мнение
Федеральным властям захотелось регулировать сбор дикоросов в стране.
03.07.2019 12:35
30.06.2019 08:53
26.06.2019 15:40
Медиа
01.07.2019 09:39
Комментарии