Визит коллеги обернулся для петрозаводчанки имущественными потерями

Мужчина украл у радушной коллеги телефон, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Петрозаводска решила пригласить в гости коллегу по предприятию. Гость, 43-летний горожанин, откликнулся и побывал в квартире. После его ухода радушная хозяйка обнаружила пропажу телефона.

Полицейские установили причастность мужчины к тайному хищению. Ущерб превысил 7 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.