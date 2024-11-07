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Вячеслав Фетисов поздравил главу Карелии с высокой госнаградой

Новости. Общество
15:25, 08 Ноября 2024
фото: © Всероссийское общество охраны природы / VK

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Орден Александра Невского вручил Артуру Парфенчикову в Кремле первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Главе Карелии Артуру Парфенчикову вручили одну из высших наград страны, орден Александра Невского. Об этом сообщило ТАСС официальному информационному партнеру Всероссийского общества охраны природы, в пресс-службе регионального правительства.

«Президент Владимир Путин наградил главу Карелии орденом Александра Невского. Высокую награду вручил Артуру Парфенчикову в Кремле первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко», — говорится в сообщении.

Ранее в мае 2024 года в Кремле Президент России Владимир Путин вручил орден Александра Невского председателю Всероссийского общества охраны природы, первому зампредседателя Комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеславу Фетисову. Теперь сам Вячеслав Фетисов поздравил главу региона.

«Поздравляю Главу Республики Карелия Артура Парфенчикова с высокой государственной наградой! Карелия стала первым регионом, с которым Всероссийское общество охраны природы заключило соглашение о сотрудничестве в сфере экологического образования, сохранения водных и лесных ресурсов, решения проблем, связанных с мусором. Можно с уверенностью сказать, что в республике для поддержания экологического благополучия делается многое.

В регионе активно внедряется раздельный сбор отходов, проводятся работы по восстановлению лесов, расчистке водных объектов. Важное место уделяется воспитанию подрастающего поколения, вовлечению в экологические проекты и акции. Пусть этот курс на экологическое развитие Карелии сохранится! Желаю новых успехов и свершений!» — поздравил Артура Парфенчикова Вячеслав Фетисов.

 
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