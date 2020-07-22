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Включаем Wink и смотрим прямой эфир Дня Военно-Морского Флота в подробностях

Новости. Экономика
14:30, 23 Июля 2020
фото: © Сергей Орлов/ТАСС
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Видеосервис Wink компании "Ростелеком" стал генеральным партнером концертной программы Дня Военно-Морского Флота России, который будет отмечаться в онлайн-режиме 26 июля.

Только в Wink покажут в прямом эфире весь многочасовой концертный марафон "Под Андреевским флагом", в котором примут участие Ансамбль имени А. В. Александрова, Гарик Сукачев, группа "Чиж и Ко" и другие любимые исполнители.

"Мы рады, что День Военно-Морского Флота из Санкт-Петербурга благодаря участию нашей компании и видеосервису Wink распространится буквально на всю страну, на все устройства. Изюминкой дня будут музыкальные поздравления от любимых коллективов и исполнителей – полную версию концертной программы в федеральном масштабе покажет только Wink. Очень хочется, чтобы жители всех регионов могли почувствовать гордость за военный флот, приобщиться к мощной энергетике и праздничному настроению, которые охватывают в этот день морскую столицу России" – сказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

26 июля Wink сделает "Всё ТВ" главным военно-морским телеканалом России. На протяжении всего дня подписчиков Wink ждут виртуальный парад военных кораблей, рассказы о четырех российских флотах, истории возведения морских крепостей – от Кронштадта до Владивостока, сюжеты о героях морских сражений и боевых кораблях, которым не было и нет равных в мире.

Уникальные видеоматериалы с использованием 3D-графики, которая "сшивает" прошлое и настоящее, представят в партнерстве с "Ростелекомом" исследователи и популяризаторы военно-морской истории – команда проекта World of Warships (партнеры эксклюзивного тарифного плана "Игровой" для онлайн-игроков, который предлагает "Ростелеком").

Концертный марафон на "Всё ТВ" стартует в 14:30. Первым с Днем ВМФ зрителей поздравит Центральный концертный образцовый оркестр имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России. Вместе с музыкантами оркестра выступят оперные певцы. Затем на сцену выйдет Ансамбль песни и пляски Западного военного округа. За время блокады Ленинграда артисты ансамбля дали свыше 2000 концертов, из них более половины – на передовой.

В 16:00 завершит дневную часть программы Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Во время Великой Отечественной войны ансамбль дал более 1500 концертов в действующих войсках. Силу молитвы и гимна обрела песня "Священная Война", которую сочинил основатель ансамбля. Композиция и сегодня по-прежнему вызывает пронзительные чувства.

В 17:30 начнутся поздравления от рок-музыкантов. Откроет вечернюю программу одна из самых популярных, вечно молодых и истинно народных команд – Сергей Чиграков и группа "Чиж и Ко" с проверенными временем композициями.

А в 19:30 зрителей ждет незабываемая встреча с композитором и музыкантом, дерзость и мощная энергетика которого завоевали миллионы сердец – Гарик Сукачев поздравит всех с Днем ВМФ России хитами, которые любят и поют поколения. Для всех, кто не сможет присоединиться к прямой трансляции, концерты с 28 июля будут бесплатно доступны в видеосервисе Wink.

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