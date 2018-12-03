Влад Топалов женился

Влад Топалов и беременная Регина Тодоренко рассказали о тайной свадьбе.

Певец и телеведущая ждут малыша, а чуть больше месяца назад они решили узаконить свои отношения, пишет StarHit.

Свадьба проходила в белоджинсовом стиле casual в заведенеии друга. На торжестве присутствовали только близкие.

"Дело в том, что в этот особенный день родились Влад и мой папа. А у последнего, кстати, был еще и юбилей! Ему исполнилось 55 лет. Не зря говорят, что женщина выбирает супруга, похожего на отца. В итоге предложила совместить три праздника", – рассказала в интервью Регина.